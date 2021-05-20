Авария оставила без света три микрорайона Магаса
Три микрорайона в столице Ингушетии Магасе остались без электроэнергии из-за аварии в городских электросетях, - сообщили в городской администрации.
"В шестом, седьмом и восьмом микрорайонах города произошло аварийное отключение электроэнергии на отходящих сетях РП-2", - рассказал представитель мэрии, передает "Интерфакс".
На месте ЧП работает аварийная бригада, специалисты обещают устранить неисправность в кратчайшее время.
Вестник Кавказа
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