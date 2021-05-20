Пашинян подтвердил создание комиссии Азербайджан-Армения по делимитации границы

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сегодня на заседании правительства подтвердил достоверность опубликованного накануне экс-послом Микаелом Минасяном нового документа, в котором идет речь о формировании совместной комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией.

По словам и.о. главы правительства, этот документ является рабочим, переговоры продолжаются. Тем не менее, уже сейчас он на 100% отвечает интересам Армении, указал Пашинян, заверив, что если Азербайджан даст согласие и выполнит все условия, то он подпишет его.

При этом и.о. премьера обвинил Минасяна в том, что тот, предавая огласке такие сведения, действует в интересах Азербайджана.

Заголовок размещенного в Телеграм-канале Минасяна документа гласит: "Заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации".

В первом пункте президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин заявляют следующее: "В развитие усилий по укреплению мира, стабильности и безопасности в регионе, предпринимаемых в соответствии с заявлениями лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, создается совместная Комиссия по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения с последующей ее демаркацией".

Согласно второму пункту, "правительства Азербайджанской Республики и Республики Армения до 31 мая 2021 года формируют национальные делегации в рамках Комиссии".

Остальная часть текста закрыта, но в пятом пункте можно разобрать, что до 30 июня 2021 года Комиссия обязана провести некоторые работы.

Кроме того, сегодня Никол Пашинян заявил, что задача властей Армении - урегулировать кризис путем дипломатических усилий. Политик охарактеризовал дипломатическую работу, которую проводит Ереван, как удачную.

И.о. премьера добавил, что в данный момент на разных приграничных участках на территории Армении находятся до 600 азербайджанских военных.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" приветствовал готовность Никола Пашиняна к реальной работе по определению армяно-азербайджанской границы. "Радует, что Пашинян проявил политический реализм, видимо, под влиянием тех месседжей, которые он получил от российского Министерства иностранных дел и от Кремля. Создание такой комиссии надо приветствовать, поскольку делимитация и последующая демаркация границ между Арменией и Азербайджаном – нормальный процесс, призванный устранить все проблемы, которые могут возникнуть в будущем", - прежде всего сказал он.

"За основу надо брать советские карты середины или конца 1970-х годов, где четко были обозначены административные границы между Азербайджанской ССР и Армянской ССР. Разумеется, в рамках двусторонней комиссии, тем более при посредничестве России, процесс делимитации и последующей демаркации границ пойдет гораздо более быстрыми темпами, чем до сих пор. До настоящего времени Ереван не желал даже слушать об этой проблеме и постоянно изображал из себя жертву непонятно чего – в силу внутриполитических причин. В преддверии досрочных парламентских выборов, Пашинян вынужден был, чтобы не подвергнуться атакам оппонентов, устраивать все эти театрализованные шоу", - сообщил Игорь Коротченко.

"Замечательно, что под влиянием России у Еревана проснулся политический реализм. Рассчитываем, что эта комиссия будет работать конструктивно, эффективно, и все имеющиеся вопросы будут в рабочем порядке рассматриваться и решаться оперативно и беспроблемно", - добавил главный редактор журнала "Национальная оборона".

Россия в данной работе будет выполнять важную роль – контролировать поведение Армении. "Часть армянской политической элиты по-прежнему не желает признать геополитические изменения и новые реалии, возникшие после Второй Карабахской войны. Зачастую со стороны Армении отсутствует добрая воля для нормальных контактов с Азербайджаном. Россия будет проявлять здесь посредническую роль для того, чтобы процессы делимитации и демаркации шли более активно", - указал эксперт.

"Мы уже видели за прошедшие месяцы, что при участии России многие вопросы двигаются гораздо быстрее и эффективнее, чем если бы они оставались в поле одних лишь армяно-азербайджанских контактов. Поэтому Россия проявит свою конструктивную роль, проследит, чтобы комиссия эффективно работала. Главное – карты, поскольку взаимное признание этих карт – основа для делимитации границ, что чрезвычайно важно", - заключил Игорь Коротченко.