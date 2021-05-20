Донская "Региональная корпорация развития" стала рекордсменом по убыткам

Зарегистрированное в Ростовской области АО "Региональная корпорация развития" в минувшем 2020 году принесло 642,6 млн рублей убытков., ставших рекордными за десять лет ее существования, - следует из базы данных "Картотека.ру".

Как пишет сетевое издание "РБК Ростов", убытки связаны с большими расходами. Так, только на управленческие нужды пошло 63,9 млн рублей. Еще 900 млн рублей пошли суммарно на "прочие расходы", - передает "АиФ-Ростов".

Напомним, "Региональная корпорация развития" была создана в 2011 году и принадлежит министерству имущества Ростовской области. Корпорация владеет всеми акциями АО "Донэнерго", 95% ООО "Дельта", 25% ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" и 51% акций компании "Донское молоко".