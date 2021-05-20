В КБР нашли способ бороться с должниками по коммуналке

Кабардино-балкарские коммунальщики нашли способ добиться взыскания долгов десятилетней давности, - рассказал юрист Аслан Бажаев.

Сейчас долги за ЖКУ взыскивают без судебного разбирательства, по судебному приказу, который одновременно является и исполнительным документом.

"Его сдают в службу судебных приставов, а те, зачастую не уведомляя должника, сразу через банки списывают деньги со счета", - рассказал он, передает "АиФ-Ставрополье".

Недавно в КБР появилась еще одна тенденция - переуступать права требования долгов ЖКХ посторонним организациям, которые с помощью судебных приказов взыскивают долги десятилетней давности, - добавил юрист.