Масочный режим на улице могут отменить в Азербайджане

Власти Азербайджана могут в ближайшее время отменить требование о ношении защитных масок вне помещений. Об этом рассказала руководитель департамента профилактики и контроля болезней Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

"О некоторых решениях по маскам будет объявлено в ближайшее время, и они связаны с использованием их на открытом воздухе", - цитирует ее Sputnik Азербайджан.

При этом чиновница призвала подождать официального заявления.

Напомним, обязательный масочный режим вступил в силу в Азербайджане 1 июня прошлого года. За отсутствие маски полагается штраф в 100 манатов ($60).