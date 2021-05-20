В Пятигорске стартовал третий фестиваль уличной культуры "Кардо"

Минувшим вечером в ставропольском Патигорске торжественно открылась международная премия уличной культуры "Кардо".

"Международная премия уличной культуры собрала более 2 тыс участников. С 19 по 23 мая представители уличной культуры поборются за звание лучших в 13 номинациях", - сообщили в пресс-службе "Кардо", передает "Это Кавказ".

В форуме, фестивале, соревнованиях, концертах примут участие ребята из Германии, Марокко, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Армении, Украины, Турции и Сербии. В рамках фестиваля уличных культур "Здесь и сейчас" будут представлены хип-хоп, брейкинг, паркур, фриран, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, BMX и катание на скутерах.

Напомним, конкурс-премия "Кардо", победитель Северо-Кавказского молодежного форума и конкурса Фонда президентских грантов, проводится уже в третий раз – в 2019 году в финале премии в Ставрополе приняли участие более 500 представителей 27 российских регионов, в 2020 году фестиваль прошел в Железноводске и собрал 250 участников.

