Покупатель сломал весы и ударил продавца ножом в магазине в Узбекистане

(с) Следственный департамент при МВД Узбекистана

Неадекватный покупатель совершил преступление в одном из магазинов Намангана. Об этом сообщает МВД Узбекистана.

ЧП случилось 12 мая. Молодой человек 23 лет пришел в магазин. В какой-то момент он случайно сломал электронные весы, принадлежавшие продавцу.

Последний потребовал от неловкого покупателя починить их. Но вместо этого юноша ударил продавца ножом.

Пострадавший получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован, передает Sputnik Узбекистан.

Открыто уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное с применением оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия" УК РУз.