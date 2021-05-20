Покупатель сломал весы и ударил продавца ножом в магазине в Узбекистане
Неадекватный покупатель совершил преступление в одном из магазинов Намангана. Об этом сообщает МВД Узбекистана.
ЧП случилось 12 мая. Молодой человек 23 лет пришел в магазин. В какой-то момент он случайно сломал электронные весы, принадлежавшие продавцу.
Последний потребовал от неловкого покупателя починить их. Но вместо этого юноша ударил продавца ножом.
Пострадавший получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован, передает Sputnik Узбекистан.
Открыто уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное с применением оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия" УК РУз.
Вестник Кавказа
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