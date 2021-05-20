Астраханские энергетики восстановили электроснабжение после бури

Ремонтные бригады энергетиков завершили восстановление порванных пыльной бурей линий электропередачи в Астраханской области, - сообщили в главке МЧС по региону.

"Электроснабжение восстановлено", - сказал представитель главка, цитирует его "Интерфакс-Юг".

Накануне в регионе бушевала пыльная буря, оставившая без света около 28 тыс жителей, - сообщил ранее в своем аккаунте в Instagram астраханский губернатор Игорь Бабушкин.

В природном катаклизме пострадали два человека в Астрахани молодой человек получил сотрясение мозга, ушибы и ссадины из-за обрушения кирпичной кладки балкона и оконной рамы, а в Икрянинском районе в результате падения дерева пострадала девочка.

Также упавшие деревья и строительные конструкции повредили пять автомобилей.