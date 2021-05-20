В Германии предложили ввести санкции против США за "Северный поток-2"

В текущей ситуации вокруг газопровода "Северный поток-2" правительству Германии стоит ввести санкции против США, такое мнение выразил член комитета бундестага по энергетике Штеффен Котре ("Альтернатива для Германии").

Накануне глава комитета сената США по международным делам Боб Менендес подтвердил, что администрация президента Джо Байдена приостановила санкции против оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG.

Котре пояснил, что, так как власти Германии пока дают только словесный ответ на "агрессивные действия США" против "Северного потока-2", то "растет опасность незавершения (проекта)". По мнению депутата, "было бы политически правильно инициировать контрсанкции" против Америки, например, поднять таможенные пошлины на поставки американского газа.

Член бундестага пояснил, что решение правительства Ангелы Меркель одновременно отказаться от угля и ядерной энергетики несет значительную угрозу для энергобезопасности не только ФРГ, но и всей Европы, а "Северный поток-2" даст возможность смягчить последствия этого шага.