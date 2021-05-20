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Токаев встретился с Рахмоном в Душанбе

Токаев встретился с Рахмоном в Душанбе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры во дворце "Қасри Миллат" в Душанбе.

Токаева встретили приветственным рапортом начальника почетного караула и исполнением государственных гимнов двух стран. Глава Казахстана отдал дань уважения государственному флагу Таджикистана, сообщает "Спутник-Казахстан".

Затем  Токаев и Рахмон прошли вдоль строя почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций. После завершения церемонии состоялась встреча в узком формате.

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