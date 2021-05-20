На Кубань возвращается летнее тепло

Сегодня в регион вернется летняя погода, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Утром в краевом центре было 17 градусов тепла и легкий ветер с порывами до 5,6 м/с, а днем в Краснодаре будет солнечно, воздух прогреется до 25 градустов тепла, - передает портал Юга.ру.

В крае сегодня ожидается переменная облачность без осадков, воздух прогреется ло 21-26 тепла, а скорость ветра составит до 7-12 м/с, местами 15-17 м/с.

Почти без осадков и на Черноморском побережье – здесь будет преобладать южный ветер, скорость которого в порывах будет достигать 6-11, а местами до 14 м/с. Воздух прогреется до 22-27 тепла, - говорится в сообщении.