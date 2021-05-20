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Бекмамбетов снимет необычный мультфильм "Ходжа Насреддин"

(с) сайт Театра Наций
(с) сайт Театра Наций

Российский режиссер Тимур Бекмамбетов собирается снять мультфильм "Ходжа Насреддин", его главным героем будет фольклорный персонаж ишак. Об этом он рассказал на питчинге - очной защите проектов лидеров кинопроизводства, которые претендуют на получение господдержки.

"Ишак - это как раз все мы, это то, как мы все живем, работаем, трудимся и видим только пыль под своими копытами, голову поднять вверх не можем, и каждому из нас нужен Ходжа, нужен человек, который сможет наш мир перевернуть с головы на ноги и сделать его свободным, показать нам дорогу", - пояснил режиссер свой выбор.

Бекмамбетов уточнил, что релиз мультфильма планируется на весну 2024 года, общий бюджет составляет $500 млн рублей.

Ранее режиссер представил свою первую театральную постановку, которой стал кукольный спектакль "Ходжа Насреддин" в Театре Наций.

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