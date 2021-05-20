Бекмамбетов снимет необычный мультфильм "Ходжа Насреддин"

Российский режиссер Тимур Бекмамбетов собирается снять мультфильм "Ходжа Насреддин", его главным героем будет фольклорный персонаж ишак. Об этом он рассказал на питчинге - очной защите проектов лидеров кинопроизводства, которые претендуют на получение господдержки.

"Ишак - это как раз все мы, это то, как мы все живем, работаем, трудимся и видим только пыль под своими копытами, голову поднять вверх не можем, и каждому из нас нужен Ходжа, нужен человек, который сможет наш мир перевернуть с головы на ноги и сделать его свободным, показать нам дорогу", - пояснил режиссер свой выбор.

Бекмамбетов уточнил, что релиз мультфильма планируется на весну 2024 года, общий бюджет составляет $500 млн рублей.

Ранее режиссер представил свою первую театральную постановку, которой стал кукольный спектакль "Ходжа Насреддин" в Театре Наций.