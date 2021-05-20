Предприимчивые узбекистанцы просили $1 млн за два гектара чужой земли

Узбекские полицейские задержали двоих жителей при попытке незаконной продажи земли в Ташкентской области более чем за $1 млн, - сообщили в пресс-службе СГБ страны.

"Двое жителей Кибрайского района Ташкентской области были задержаны с поличным при продаже за $1 млн 10 тыс двух гектаров земли на территории поселка Салар", – цитирует смообщение правоохранителей Podrobno.uz.

Доследственная проверка показала, что решением хокима Кибрайского района данная земля была выделена жителю Ташкента 1963 года рождения для организации цеха по производству строительных материалов, однако до сегодняшнего дня каких-либо работ на этой территории выполнено не было.

Правоохранители намерены привлечь к ответственности и владельца данной земли.