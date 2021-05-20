ФСИН готов предложить замену трудовым мигрантам

Вместо трудовых мигрантов в работе в России можно активнее использовать заключенных, - сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александр Калашников, отметив, что право попросить замену наказания принудительными работами имеют сейчас 188 тыс человек.

"Недавно Владимир Владимирович Путин встречался с руководителями ближнеазиатских регионов - Узбекистана, Таджикистана… Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Мы реально можем ее предоставить… Это будут абсолютно новые достойные условия - человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру и… получать достойную зарплату", - сказал Калашников, передает РИА Новости.

Директор ФСИН обратился к омбудсменам с просьбой "поднять эту тему" в каждом регионе.