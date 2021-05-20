Россияне просят вывезти их из сектора Газа - СМИ

Россияне просят оказать им содействие в вывозе из зоны палестино-израильского конфликта, - рассказал посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью газете "Известия".

"В адрес представительства РФ при ПНА, с которым наше посольство в Израиле работает в тесном контакте, уже поступают письменные и устные обращения российских граждан с просьбами об оказании содействия в их вывозе из зоны палестино-израильского конфликта (сектора Газа). В случае дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации будем помогать нашим гражданам, как это было в прошлые периоды обострения конфликта", - рассказал Викторов, передает ТАСС.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 250, из них 227 - в секторе Газа, включая более 60 детей и более 30 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.