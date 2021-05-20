Ради зарплат в четверть миллиона россияне готовы на все – соцопрос

Многие россияне ради зарплаты в 250 тыс рублей готовы сменить профессию, отказаться от отпуска, взять на себя дополнительные обязанности и даже уехать в другой город или страну, - выяснил сервис "Работа.ру".

"Более половины опрошенных (51%) отметили, что ради такой зарплаты они могли бы сменить профессию. Еще 40% рассказали, что ради 250 тыс в месяц готовы к переезду в другой город или даже страну. 36% участников опроса на некоторое время откажутся от отпуска, 35% готовы на увеличение нагрузки и расширение перечня рабочих обязанностей", - сообщили в сервисе, передает РИА Новости.

Около трети опрошенных ради таких зарплат готовы получить новое образование или пройти переквалификацию, почти четверть - работать без выходных, а 10% респондентов даже готовы отложить планирование семьи.

А вот не готов к каким-либо действиям ради такой зарплаты только каждый десятый опрошенный, - говорится в материалах исследования.