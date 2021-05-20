В Европарламенте рассказали об отношениях с Турцией

Уровень отношений между Евросоюзом и Турцией упал до исторического минимума, - заявили в Европейском парламенте.

"Отношения между ЕС и Турцией находятся на историческом минимуме. Они ухудшились до такой степени, что ЕС должен глубоко пересмотреть их", - говорится в докладе Европарламента, передает ТАСС.

По мнению евродепутатов, Турция все больше дистанцируется от ценностей и стандартов ЕС, и Брюссель должен официально приостановить переговоры о вступлении этой страны в союз, если политика Анкары не изменится.

Тем не менее, сама Анара отвергла такие выводы Европарламента, - говорится в заявлении МИД Турции.

"Этот односторонний и ни в коем случае не объективный отчет, принятый в период, когда принимаются усилия по возрождению отношений между Турцией и ЕС на основе перспективы членства Турции в ЕС, и он является неприемлемым", - отмечается в сообщении ведомства.

Анкара считает "своей стратегической целью членство в Евросоюзе, которое будет выгодным для всей Европы", - добавили в турецком внешнеполитическом ведомстве.