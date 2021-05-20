Фестиваль "Эолова арфа" пройдет в Пятигорске осенью

В Пятигорске в октябре состоится международный театрально-музыкальный фестиваль и конкурс вокалистов "Эолова арфа". Об этом сообщают СМИ.

В мероприятии примут участие исполнители из России, Грузии, Армении, Беларуси, Молдовы, Монголии и ЛНР, передает "Ставропольская правда".

В программу фестиваля входят спектакли и концерты, мастер-классы ведущих педагогов по сценическому движению и речи, по вокалу и хореографии.

"Эолова арфа" организуется на средства гранта Российского фонда культуры, полученного ставропольской краевой творческой общественной организацией "Слово Искусство Музыка".