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Фестиваль "Эолова арфа" пройдет в Пятигорске осенью

Фестиваль &quot;Эолова арфа&quot; пройдет в Пятигорске осенью

В Пятигорске в октябре состоится международный театрально-музыкальный фестиваль и конкурс вокалистов "Эолова арфа". Об этом сообщают СМИ.

В мероприятии примут участие исполнители из России, Грузии, Армении, Беларуси, Молдовы, Монголии и ЛНР, передает "Ставропольская правда".

В программу фестиваля входят спектакли и концерты, мастер-классы ведущих педагогов по сценическому движению и речи, по вокалу и хореографии.

"Эолова арфа" организуется на средства гранта Российского фонда культуры, полученного ставропольской краевой творческой общественной организацией "Слово Искусство Музыка".

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Вестник Кавказа

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