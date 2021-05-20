Зампред Банка России рассказал о новых 100-рублевых банкнотах

Новые 100-рублевые банкноты будут снабжены крупными контрастными цифрами, надписями и рельефными метками для определения номиналов незрячими людьми, - рассказал куратор наличного денежного обращения, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев в интервью "Российской газете".

Цветовая гамма новой банкноты будет схожа с нынешней, но ее оттенок будет другим. По размеру новые купюры будут аналогичны нынешнему размеру, - передает ТАСС.

Новые российские банкноты по-прежнему будут сильно отличаться от банкнот еврозоны, и ассоциации с евро могут быть связаны только с наличием крупных цифр номинала и более ярким цветовым оформлением, но это - общемировая тенденция, - добавил он.

В оформлении модернизированных банкнот будет использоваться тематика федеральных округов Российской Федерации, что даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения. Выпустить модернизированные банкноты в обращение планируется в период 2022-2025 годов.

Планируется, что модернизированные банкноты номиналом 100 рублей поступят в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей - в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году, а 10 и 50 рублей - в 2025 году.