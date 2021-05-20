Водитель Lada Priora спровоцировал массовое ДТП в Алматы

Минувшей ночью на Северном кольце в Алматы напротив рынка "Алатау" произошла массовая авария, - сообщили в правоохранительных органах.

Все три машины, ставшие участниками ДТП, ехали по Северному кольцу в южном направлении. В это время Lada Priora на большой скорости столкнулась с Toyota Ipsum. После сильного удара водитель Toyota резко затормозил, но его машина столкнулась с бетонным ограждением, а затем – с впереди идущей машиной Hyunday Elantra, - передает Sputnik Казахстан.

Lada также остановилась, проехав несколько десятков метров, а подоспевшие очевидцы помогли извлечь водителя Lada Priora из автомашины. Он был без сознания.

В ДТП пострадали два человека, одного из них - водителя Lada - госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.