Водитель Lada Priora спровоцировал массовое ДТП в Алматы
Минувшей ночью на Северном кольце в Алматы напротив рынка "Алатау" произошла массовая авария, - сообщили в правоохранительных органах.
Все три машины, ставшие участниками ДТП, ехали по Северному кольцу в южном направлении. В это время Lada Priora на большой скорости столкнулась с Toyota Ipsum. После сильного удара водитель Toyota резко затормозил, но его машина столкнулась с бетонным ограждением, а затем – с впереди идущей машиной Hyunday Elantra, - передает Sputnik Казахстан.
Lada также остановилась, проехав несколько десятков метров, а подоспевшие очевидцы помогли извлечь водителя Lada Priora из автомашины. Он был без сознания.
В ДТП пострадали два человека, одного из них - водителя Lada - госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Вестник Кавказа
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