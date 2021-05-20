Более полутора миллионов мигрантов ждет депортация из России

Около 1,6 млн мигрантов не выехали из России после окончания срока пребывания в стране с марта прошлого года, когда началась пандемия коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-центре МВД России.

"За период с 15 марта 2020 года по настоящее время примерно у 1,6 млн граждан закончился срок нахождения на территории РФ и отсутствовали сведения в учетах МВД России об их выезде за пределы РФ. Принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тыс человек", - цитирует собеседника ТАСС.

За продлением срока действия виз обратились свыше 134 тыс человек из них с мотивированным заявлением в связи с принятием мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции - около 7 тыс человек, за оформлением транзитных виз - более 4 тыс. Кроме того, с заявлением о предоставлении временного убежища обратились более 4,2 тыс человек, за продлением срока временного пребывания - около 2,5 млн, с заявлением о получении разрешения на работу - свыше 65,5 тыс с заявлением о получении патента - более 1 млн, добавили в ведомстве.

В апреле 2020 года в силу вступил указ президента России, разрешающий всем иностранным гражданам временно оставаться и работать в стране на законных основаниях, однако действие указа заканчивается 15 июня этого года.