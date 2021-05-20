Украина деградирует - экс-министр

После государственного переворота 2014 года Украина начала резко деградировать, - заявил в эфире телеканала "Наш" экс-министр экономики страны Виктор Суслов.

"Точкой перелома стал конец 2013 – начало 2014 года, когда Украина вышла из зоны геополитического влияния Российской Федерации и перешла в зону геополитического влияния Запада", - цитирует Суслова РИА Новости.

Эксперт уже заявлял, что страну ожидает серьезный социально-политический кризис из-за обнищания населения, а украинский историк и археолог, академик НАН Украины Петр Толочко, в свою очередь, предупредил о риске развала страны, назвав противоестественной ситуацию, в которой украинцы отвергают "то глубинное, что их породило", отрываются от восточнославянского православного материка и "катятся" в западную Европу, где их никто не ждет.