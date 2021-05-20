Нед Прайс озвучил подробности встречи Лаврова и Блинкена

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым возможности сотрудничества и обеспокоенности США, - заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Госсекретарь отметил, что США ищут более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой", - говорится в заявлении Прайса, которое цитирует РИА Новости со ссылкой на CNN.

Стороны обсудили председательство РФ в Арктическом совете и важность сотрудничества в регионе, Блинкен призвал Лаврова к тому, чтобы Россия освободила осужденных в РФ американцев Пола Уилана и Тревора Рида. Также он поднял "глубокую обеспокоенность" относительно российских военных учений вокруг Украины, здоровья заключенного Алексея Навального и "репрессий в отношении оппозиционных организаций", - уточнил Прайс. Россия в прошлом отвергала претензии США по этим вопросам.

"Госсекретарь подчеркнул важность обеспечения гуманитарного доступа для народа Сирии. Они также обсудили региональные вопросы, в том числе поиски долговременного политического разрешения конфликта между Азербайджаном и Арменией. Они также обсудили области, в которых оба наших народа могут получить пользу от постоянного и расширенного сотрудничества, включая Афганистан, стратегическую стабильность, предотвращение ядерных программ Ирана и КНДР", - говорится в заявлении.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обязались продолжить дискуссии в будущем", - заключил Прайс.

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике назвал их конструктивными, отметив, что между сторонами есть понимание необходимости "преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы".

"Завалов очень много, разгребать их непросто, но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет", - добавил глава МИД.