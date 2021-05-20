В Казахстане отмечен резкий суточный рост заболеваний коронавирусом

За минувшие сутки в Казахстане наблюдался резкий рост заболеваний коронавирусом - около 2,5 тыс казахстанцев сдали положительный ПЦР-тест на COVID, а в столице страны выявлены 439 новых заболевших, тогда как днем ранее сообщалось о 264 заболевших с подтвержденным диагнозом.

Общее число новых инфицированных составило 2 433 человек, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения. Накануне сообщалось о 2 018 новых случаях, - передает Sputnik Казахстан.

Лидерами антирейтинга остаются Алматы – 534 новых заболевших, Нур-Султан – 439 инфицированных, Карагандинская область – 326 ковидных больных.

Более 100 новых случаев отмечено в Алматинской (166), Акмолинской (129), Актюбинской (120), Павлодарской (107), Западно-Казахстанской (105) областях и Шымкенте – 109 человек.

Всего в стране с марта 2020 года выявлен 366 481 заболевший.