WADA оценит, как Россия выполняет наложенные санкции

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит на заседаниях исполкома и совета учредителей WADA, которые пройдут в онлайн-режиме 20 и 21 мая, вопрос исполнения санкций в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Речь идет о санкциях, утвержденных Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне в декабре 2020 года. Согласно решению CAS, российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях, но не могут использовать российскую символику - флаг и гимн России. До конца 2022 года они могут выступать как нейтральные спортсмены.

Помимо этого, эксперты WADA обсудят текущие судебные процессы, включая дело о базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).