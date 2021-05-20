Лавров и Блинкен завершили переговоры в Рейкьявике

В Рейкьявике завершились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Первая встреча глав внешнеполитических ведомств, прошедшая на полях министерской сессии Арктического совета, длилась почти два часа.

Открывая встречу, Лавров отметил, что РФ и США необходимо определиться с тем, как дальше развивать отношения. По его словам, Москва и Вашингтон должны сотрудничать в вопросах, где интересы сторон совпадают и где они могут добиться позитивного результата, в том числе по проблемам стратегической стабильности. Глава российского МИД подчеркнул, что РФ готова "разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США", в том числе по вопросу нормального функционирования дипломатических миссий в обеих странах.

В начале переговоров Лавров также сообщил, что собирается обсудить с Блинкеном проблематику Корейского полуострова, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ситуацию в Афганистане, передает ТАСС.