Дагестанским ветеранам войны будут ежемесячно доплачивать по 20 тысяч рублей

Решением врио главы республики Сергея Меликова ветераны Великой Отечественной войны в Дагестане ежемесячно будут получать по 20 тыс рублей.

"Почему ветераны войны до мая этого года получали две тысячи в месяц? Я дал поручение, чтобы с июня этого года им выплачивалось по 20 тыс рублей", – сказал Меликов, передает "АиФ-Дагестан".

На сегодняшний день в Дагестане проживают 48 ветеранов Великой Отечественной войны, инициатива об увеличении им размера выплат принадлежит председателю правительства республики Абдулпатаху Амирханову.