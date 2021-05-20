Ставропольские производители приготовили саранче неприятный сюрприз

Ставрополье наращивает объемы производства световых установок для защиты от насекомых-вредителей. В настоящее время этот показатель (30 устройств в неделю) втрое превышает данные прошлого года

Также, по данным краевого Минпрома, в серийное производство запущена новая высокопроизводительная модель, которая борется с саранчой и другими летающими вредителями на площади до 12 га.

Аппарат имеет портативный источник питания и может быть перевезен на автомобиле в любую точку сельхозугодий. Устройство успешно прошло все технологические испытания.