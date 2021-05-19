Американский сенатор подтвердил: Байден отказался от санкций против оператора "Северного потока-2"

Администрация американского президента Джо Байдена отказалась вводить санкции против оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига, подтвердил в письменном заявлении председатель комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес, подтвердив соответствующие сообщения СМИ.

По его словам, Конгресс получил от Государственного департамента отчет об организациях, участвующих в подпадающей под рестрикции деятельность строителей "Северного потока-2".

"Ссылаясь на интересы национальной безопасности, администрация Байдена объявила об отказе от обязательных санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига", - цитирует заявление сенатора ТАСС.