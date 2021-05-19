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Министр рассказала, когда откроются сухопутные границы Грузии

Министр рассказала, когда откроются сухопутные границы Грузии

Сухопутные границы Грузии планируется открыть к летнему туристическому сезону, власти уже работают над этим вопросом, сообщила глава Минэкономики Натия Турнава.

По словам министра, такая мера поспособствует более активному туристическому потоку из стран-соседей.

"Думаем, что к летнему сезону мы сумеем открыть сухопутные границы безопасно, под очень серьезным контролем, примерно так, как это было сделано с воздушной границей", - цитирует чиновницу РИА Новости.

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