Министр рассказала, когда откроются сухопутные границы Грузии

Сухопутные границы Грузии планируется открыть к летнему туристическому сезону, власти уже работают над этим вопросом, сообщила глава Минэкономики Натия Турнава.

По словам министра, такая мера поспособствует более активному туристическому потоку из стран-соседей.

"Думаем, что к летнему сезону мы сумеем открыть сухопутные границы безопасно, под очень серьезным контролем, примерно так, как это было сделано с воздушной границей", - цитирует чиновницу РИА Новости.