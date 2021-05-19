Израиль и ХАМАС подпишут перемирие в течение суток

Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС и руководство Израиля могут подписать соглашение о прекращении огня в ближайшие сутки, сообщил исполнительный секретарь Центрального комитета движения ФАТХ Джибриль Раджуб.

"Усилия арабских стран во главе с Египтом [по координации] с другими сторонами увенчались успехом в виде проекта соглашения о прекращении огня, которое может вступить в силу в течение 24 часов", - цитирует его ТАСС.

По словам политика, ожидается, что бои будут остановлены в ближайшие несколько часов.

Тем не менее, Раджуб отметил, что текущее обострение палестино-израильского конфликта "создало новую реальность", радикально изменив ситуацию вокруг ближневосточного урегулирования.

Ранее сегодня телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что высокопоставленная египетская делегация посетила Рамаллу для обсуждения параметров возможного соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Тель-Авивом.