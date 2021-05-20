Полиция Казахстана устроит "Приемную на дороге"

МВД Казахстана 21 и 22 мая проведет широкомасштабную республиканскую акцию "Приемная на дороге", в рамках которой пройдут консультации граждан.

"В городах и райцентрах страны руководители департаментов полиции, административной полиции, местной и миграционных служб напрямую, без предварительной записи проведут онлайн-приемы в формате живого общения. Во время акции будут организованы "горячие линии", скайп-конференции, консультации через сообщения на аккаунтах полиции в соцсетях, на информационных платформах региональных СМИ", - сообщил председатель Комитета административной полиции Мурат Баймукашев, пишет "Казинформ".

Он добавил, что МВД Казахстана переходит на новую модель работы полиции, она "предусматривает повышение качества работы с обращениями граждан". "Акция "Приемная на дороге" стала возможностью для простых людей оперативно решить свои проблемы в неформальной обстановке. Такие консультации позволяют перейти гражданам на "личный" контакт с полицией, а у полиции появляется возможность эффективного взаимодействия с населением", - уверен Баймукашев.