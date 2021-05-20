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СКФУ начнет готовить офицеров запаса

СКФУ начнет готовить офицеров запаса

Военный учебный центр Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) объявил набор по новой военно-учетной специальности – "офицер запаса", сообщили в пресс-центре университета. 

"Впервые в военном учебном центре в 2021 году будет проводиться набор по новой военно-учетной специальности – офицеров запаса. В настоящее время СКФУ является единственным университетом Северо-Кавказского федерального округа, осуществляющим подготовку будущих офицеров", - говорится в сообщении.

Подать заявление на участие в конкурсном отборе на обучение можно до 29 мая, передает "Это Кавказ".

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