Авиарейсы свяжут Тбилиси и Эль-Кувейт

Кувейтская государственная авиакомпания Kuwait Airways возвращается в Тбилисский международный аэропорт, информирует пресс-служба воздушной гавани грузинской столицы.

Сообщается, что во время летнего навигационного сезона полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам на воздушном судне типа Airbus 320.

Напомним, что в настоящее время иностранные граждане могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации, передает Sputnik Грузия.