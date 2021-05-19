100-летие образования ДАССР отметили в Кабардино-Балкарии

В "Фонде культуры" в Нальчике состоялся праздничный вечер "Мой Дагестан", посвященный 100-летию образования Дагестанской АССР. Мероприятие было организовано дагестанским национально-культурным центром.

Перед началом вечера глава Фонда Люаза Макоева напомнила, что Дагестан является самым многонациональным регионом России, где проживает около 35 этнолингвистических групп.

С праздником дагестанскую общину и все национально-культурные центры поздравила детская школа искусств №1 Нальчика.

С поздравительной речью выступил руководитель дагестанского центра, художник Ибрагим Сурхайханов, который отметил, что образование ДАССР является ключевым праздником для жителей Дагестана, а также поздравил всех земляков с этим важным событием.

Завершился вечер танцами, песнями и стихами Расула Гамзатова.