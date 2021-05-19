Туристический потенциал Грузии представили на выставке в Испании

Грузия как страна-партнер участвует в международной туристической выставке FITUR-2021. Мероприятие проходит в Мадриде с 19 по 23 мая.

Выставка дает Грузии уникальный шанс запустить маркетинговую кампанию в условиях пандемии, отметили в Национальной администрации туризма страны.

Туристические возможности Грузии представлены на презентационном стенде в Испании через баннеры, презентации, видеоролики.

Также Грузия будет участвовать в онлайн-выставке в рамках FITUR с 5 мая по 4 июня. В ее открытии в Мадриде примут участие король и королева Испании, мероприятие посетит премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Напомним, в Грузии из-за пандемии и закрытых границ более 150 тыс сотрудников турсферы остались без работы.