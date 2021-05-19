Нелегальное казино разоблачили во Владикавказе

Подпольное казино ликвидировали правоохранители во Владикавказе. Об этом сообщает ГУ МВД по Северной Осетии.

Как отмечается на сайте ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий было закрыто подпольное игорное заведение, работавшее с использованием интернета.

"Игровой зал был размещен в нежилом помещении по ул. Московская: без вывески, рекламы и иных опознавательных знаков. Однако такая конспирация не помешала оперативникам пресечь незаконный бизнес", - подчеркнули в полиции.

В ходе обыска в игорном клубе было найдено и изъято около 12 единиц техники, с помощью которых и велась преступная деятельность. Найденное оборудование передано на исследование в Экспертно-криминалистический центр.

Собранный материал в отношении 39-летней подозреваемой в организации незаконного игорного бизнеса передан в следственные органы, женщина может стать подозреваемой по ст.171.2 УК РФ "Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет". Тогда ей будет грозить лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.