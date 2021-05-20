Мафиози песчаных карьеров

Песок - основной материал, используемый при строительстве дорог, мостов, высокоскоростных поездов, проектах по восстановлению земель, но то бы мог подумать, что в наши дни песок станет настолько желанным товаром, что в мире появится ”песчаная мафия”, пишет Asia Times. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) предупреждала о мафии в лице строителей, дилеров и бизнесменов, работающих в таких странах, как Камбоджа, Вьетнам, Кения и Сьерра-Леоне, сообщает CNBC. Активистам, стремящимся пролить свет на их деятельность, угрожают и даже убивают.

Причина в том, что в мире заканчивается песок. Речь идет не о песчаных пустынях и берегах по всему миру - фотографии Сахары видели все. Выветренные песчинки в пустыне слишком гладкие и округлые, у них отсутствует сцепление, поэтому они не могут использоваться в строительных целях. Песок, который всем необходим, имеет более остроугольную форму с шероховатой поверхностью. Обычно его добывают на морском дне, побережье, в карьерах и реках. Проблема, однако, в том, что ресурс исчерпывается.

Песок, гравий и камень, измельченные вместе, плавятся для изготовления стекол, используемых в каждом окне, мониторе компьютера и смартфоне. Даже для производства кремниевых чипов используется песок. И теперь мир сталкивается с дефицитом песка. По мнению климатологов, это одна из величайших проблем устойчивости в XXI веке.

Климатолог Паскаль Педуцци, директор Глобальной информационной базы данных о ресурсах ЮНЕП в Женеве, назвал глобальное управление ресурсами песка неумелым: ”Мы никогда не думали, что у нас закончится песок. Если мы не будем смотреть вперед, у нас возникнут огромные проблемы с поставкой песка и земельным планированием”.

По оценкам ООН, ежегодно производится 4,1 млрд тонн цемента, главным образом за счет спроса в Китае, который обеспечивает 58% сегодняшнего строительного бума в мире.

Было обнаружено, что глобальное использование песка и гравия в 10 раз превышает использование цемента. То есть только для строительства мир ежегодно потребляет от 40 до 50 миллиардов тонн песка. Этого достаточно, чтобы построить вокруг планеты стену высотой и шириной 27 метров.

Глобальные темпы использования песка, которые утроились за последние два десятилетия частично в результате бурной урбанизации, превышают естественные темпы восполнения песка за счет выветривания скал ветром и вымывания водой. Согласно статье, опубликованной в журнале Nature, из-за добычи песка крокодилы-гавиалы в реке Ганг оказались на грани исчезновения - в дикой природе осталось менее 250 взрослых особей. По этой же причине были разрушены берега Меконга - их эрозия может привести тому, что миллион человек покинет свои дома.

Удивительно, но Саудовская Аравия, например, импортирует песок из Канады и Австралии. 830-метровый ”Бурдж-Халифа”, небоскреб в соседних Объединенных Арабских Эмиратах, был построен с использованием материала, завезенного с другого конца света. Большая часть спроса исходит от Китая, который с 2011 по 2014 год произвел больше цемента, чем США за все прошлое столетие. Индия, следующий по величине производитель цемента, обгонит Китай как самую густонаселенную страну мира к 2027 году.

Спрос на песок будет продолжать расти, и нужен он не только для изготовления бетона. Так, в 2011 году на морском дне у побережья Нидерландов было извлечено 20 млн кубометров песка, чтобы сформировать естественный барьер, защищающий от эрозии и изменения климата.

За последние полвека Сингапур построил искусственные острова, которые увеличили его площадь на четверть, используя песок, импортированный из Камбоджи, Вьетнама, Индонезии и Малайзии. Искусственные пальмовые острова Дубая, которые видны из космоса, были сделаны из песка, добытого на дне Персидского залива.

Поскольку цены на песок выросли, полицейские в странах от Южной Африки до Мексики продолжают сообщать о погибших среди тех, кто добывает песок. Но хуже всего дела обстоят в Индии, где проживают самые опасные ”песчаные мафиози” в мире. Там преступные группировки заживо сжигают журналистов, убивают активистов и давят полицейских грузовиками. В прошлогоднем отчете Южноазиатской сети по плотинам, рекам и населению, экологической группы из Дели, за последние два года в Индии погибло 193 человека в результате незаконной добычи песка. Основными причинами смерти были плохие условия труда, насилие и несчастные случаи.

Некоторые добытчики ныряют на дно рек сотни раз в день без защитного оборудования, есть также сообщения об использовании детского труда от Индии до Уганды. Но промышленность редко привлекается к ответственности.

Киран Перейра, исследователь и основатель SandStories.org. предлагает обратить внимания на положительный опыт: "Цюрих, например, строит здания из переработанного на 98% бетона. Амстердам взял на себя обязательство к 2050 году на 100% перейти на переработанные материалы. А к 2030 году они намерены вдвое сократить использование природных ресурсов. Это путь, который нам предстоит пройти”.

По словам Педуцци, тревожный сигнал о глобальной нехватке песка прозвучал в 2019 году, когда правительства впервые осознали экологический кризис, и этот вопрос, наконец, был включен в политическую повестку дня после соответствующей резолюции ООН. ”Вопрос недостаточно освещается. Во многих развивающихся странах никто даже не говорит о проблеме песка, его происхождении, влиянии на общество или воздействии на окружающую среду, поэтому нам еще многое предстоит сделать”, - сказал Педуцци.