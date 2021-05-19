Сочи стал экспонатом туристической выставки в Дубае

В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) стартовала крупнейшая на Ближнем Востоке традиционная ежегодная международная бизнес-выставка индустрии внутреннего и выездного туризма, на которой представлен город-курорт Сочи, - сообщили в пресс-службе администрации города.

В выставке участвуют представители 62 стран, а Россию в этом году представляют Санкт-Петербург и кубанский Сочи, на стендах которого представлены группа компаний WOW Sochi и международный аэропорт, курорт "Красная Поляна", тематический парк развлечений "Сочи Парк" и игорная зона "Красная Поляна".

"С июня 2019 по март 2020 годов турпоток в Сочи из стран Ближнего Востока составил более 20,5 тыс человек, и участие города в выставке послужит отличным стартом для выхода на качественно новый уровень продвижения туристического рынка за рубежом", - отметила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина, пишет "АиФ-Юг".