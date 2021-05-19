Экс-соперник Хабиба Нурмагомедова хочет подраться с Забитом Магомедшариповым

Журналист Джеймс Линч сообщил, что бывший соперник Хабиба Нурмагомедова, боец UFC Эдсон Барбоза хочет провести поединок с Забитом Магомедшариповым.

"Только что переговорил с Эдсоном Барбозой, и он упомянул, что заинтересован в поединке с Забитом, несмотря на то, что они тренировались вместе несколько лет назад", - приводит слова Линча Sports.ru.

Журналист подчеркнул, что Барбоза планирует вернуться в октагон в конце августа.

Напомним, что в последний раз Забит дрался в ноябре 2019-го. Барбоза в мае одолел Шейна Бургоса.