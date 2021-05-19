Кадыров пойдет на выборы главы Чечни, но с одним условием

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в соцсети "ВКонтакте", что участие в выборах руководителя республики, которые пройдет в сентябре текущего года, будут зависеть от общественного мнения.

"Я заявил, что не определился, буду ли участвовать в выборах. Окончательное решение приму после изучения общественного мнения. Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы", - глава Чечни.

Напомним, что 44-летний Кадыров возглавляет республику с 2007 года. Последние выборы главы региона прошли 18 сентября 2016 года, на которых он набрал почти 98% голосов.