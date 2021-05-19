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Названа причина сокращения времени работы метро в Ташкенте

(с) Instagram "Ўзбекистон темир йўллари"
(с) Instagram "Ўзбекистон темир йўллари"

Пресс-секретарь Минтранса Узбекистана Навруз Ашурматов рассказал, почему сокращается время работы двух веток метрополитена. Его слова приводит телеканал Toshkent.

Чиновник пояснил, что причина заключается в масштабных профилактических работах. Провести их решено именно летом, так как в это время года резко падает пассажиропоток.

Планируется, что работы займут три месяца, после чего график работы метро станет прежним.

Напомним, ранее сообщалось, что Чиланзарская и Узбекистанская линии с пятницы 21 мая будут доступны для пассажиров с 06.00 до 23.00.

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