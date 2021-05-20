Вакцинные туры в Россию набирают популярность

Пандемия COVID-19, поставившая мир на грань гуманитарной катастрофы, стала испытанием на прочность для всего человечества. Такие столпы мировой экономики как Соединенные Штаты и Европейский союз не смогли справиться с ситуацией, не имея четкого плана и эффективных средств, пишет EU Reporter. Цена их самоуверенности оказалась слишком высокой - сотни тысяч жертв, закрытие границ, прекращение туристической деятельности, социальная напряженность и огромные экономические потери.

К счастью, на борьбу с пандемией были найдены средства, разработаны вакцины, приняты беспрецедентные меры изоляции и ограничения передвижения. Однако COVID-19 пока не отступает, а принимаемые меры часто имеют противоречивый эффект. Европа переживает уже третью волну пандемии.

Россия, как часть глобального пространства и активный участник глобальных процессов, также оказалась в эпицентре пандемии со всеми вытекающими последствиями. Пока что уровень заболеваемости остается достаточно высоким, хотя государство принимает комплексные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Россия была одной из первых стран, разработавших эффективное средство от новой болезни - "Спутник V". В России сделали все необходимое, чтобы сделать новую вакцину настоящим средством борьбы против COVID-19, добившись необходимых лабораторных и практических показателей.

Но, как всегда, вмешалась политика. На Западе заявили, что российская вакцина - очередная московская "фальшивка". "Спутник V" подвергалась критике даже после хвалебной статьи в авторитетном медицинском журнале Lancet. Некоторые европейские политики, особенно в Прибалтике, подхватили тезис о том, что российская вакцина является "новым идеологическим оружием Москвы".

При этом стремительный рост популярности "Спутник V", особенно на фоне скандалов с поставками других вакцин, производимых в Европе и США, а также противоречивые результаты применения некоторых препаратов только добавили популярности российской вакцине.

В Евросоюзе противоречивое отношение к "Спутник V". Европейским агентством по лекарственным средствам вакцина пока не сертифицирована. Из Брюсселя звучат заявления о том, что "Спутник V" вообще не получит разрешения именно по политическим причинам. Тем не менее ряд стран ЕС покупают "Спутник V", минуя Брюссель. Следует ли включать данные о вакцинации "Спутником V" в планируемые в Европе "ковид-паспорта"? Решение пока не принято, осторожно комментирует глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Венгрия одобрила "Спутник V" и китайскую вакцину Sinofarm. Чехия и Словакия уже заказали крупные партии российской вакцины и не собираются ждать, пока Европейское агентство по лекарственным средствам завершит процесс и выдаст разрешение. В Австрии намерены поступить так же.

Как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, в последнее время в России появилось такое необычное явление, как вакцинный туризм. Немецкие клиники известны на весь мир высококлассными специалистами и современным оборудованием. Однако в данном случае вышло наоборот: отчаявшись сделать прививку от COVID-19 в своей родной стране немцы из продвинутой и просвещенной Германии едут в Россию.

По данным Der Spiegel, первый "вакцинный тур" в Москву, организованный норвежской турфирмой в середине апреля, собрал 50 граждан Германии. Как говорят немцы, приехавшие в Россию на вакцинацию, дома им пришлось бы ждать вакцины месяцами. В России же все прошло очень быстро. В самой Германии, как и в других странах ЕС, вакцинируют препаратом AstraZeneca. По словам немцев, по эффективности она уступает российской вакцине, но главное - сделать прививку в Германии очень сложно из-за организационных моментов (сначала вакцинируется одна возрастная группа, затем другая, и если вы к ним не принадлежите, вам придется ждать своей очереди довольно долго).

Конечно, для иностранных граждан вакцинация в России платная. В частных медицинских клиниках иностранцев прививают по цене 30 евро за укол, тогда как стоимость "вакцинных туров" намного выше - около 2 тысяч евро, но в эту стоимость входят проезд, проживание и питание на период проведения медицинской процедуры.

Почему европейским странам просто не разрешить использование российской вакцины?

Несмотря на бюрократические и политические препятствия на пути к российской вакцине, распространение "Спутника V" по миру с каждым днем становится все более активным. Все больше и больше стран проявляют интерес к поставкам этого препарата, что подтверждает доверие людей к вакцине. Сможет ли Европа преодолеть высокомерное пренебрежение к "Спутнику V", покажет время, хотя очередная волна коронавируса неизбежно потребует более эффективных и решительных мер, далеких от политических прихотей.