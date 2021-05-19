Эрдоган сделает заявление для всего мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита на Северный Кипр намерен сделать заявление для всего мира. Об этом глава государства сообщил во время встречи с представителями турецкой молодежи.

"Я рассчитываю 20 июля отправиться с визитом в ТРСК. В ходе него я озвучу послание, которое будет касаться не только острова, но и всего мира. Если вы не проявляете решимость, то вас никто не будет воспринимать всерьез", - приводит слова Эрдогана ТАСС.

Стоит подчеркнуть, что тему предстоящего выступления Эрдоган не озвучил, однако он добавил, что "из Восточного Средиземноморья поступают хорошие вести". "Не удивляйтесь, если мы сообщим вам новости о нефти и природном газе", - сообщил президент Турции.