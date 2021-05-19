Армянские эксперты считают риторику политиков, идущих на выборы, смехотворной и абсурдной

Когда армяне шли на избирательные участки в 2018 году, настроение у них было оптимистичным. После свержения Николом Пашиняном прежнего режима с помощью уличных протестов избиратели наделили его полномочиями для достижения роста и процветания, верховенства закона и победы над коррупцией, а также снижения зависимости страны от России. Сегодня картина куда более пессимистична, пишет Eurasianet.

20 июня в Армении должны пройти внеочередные выборы, объявленные на фоне политического кризиса, вызванного поражением в прошлогодней войне с Азербайджаном. На этот раз в стране действует "режим выживания", поэтому в предвыборной кампании доминирует вопрос национальной безопасности. Оппозиция обещает, что сможет отстоять интересы государства, в то время как Никол Пашинян и его партия занимают оборонительную позицию и вынуждены оправдываться за поражение, понесенное в прошлогодней войне.

”Катастрофический исход войны - самое слабое место действующего премьер-министра, и его политические оппоненты однозначно этим воспользуются”, - убежден руководитель ереванского аналитического Центра политических и экономических стратегических исследований Беньямин Погосян.

Бывшая правящая Республиканская партия Армении, отстраненная от власти в 2018 году, вернулась и состоит в альянсе, возглавляемом бывшим главой Службы национальной безопасности при Пашиняне Артуром Ванецяном, который затем выступил против своего босса. Цель коалиции ”освободить страну от капитулировавшей власти, которая служит интересам Турции и Азербайджана”, - заявил 18 мая высокопоставленный член партии Эдуард Шармазанов.

В выборной гонке участвует бывший президент Армении Роберт Кочарян в союзе с националистической армянской революционной федерацией ”Дашнакцутюн”. ”Правительство, потерпевшее поражение, не может быть эффективным переговорщиком, - заявил Кочарян на митинге 9 мая в Ереване. - Невозможно вести переговоры с противником, передвигаясь на четвереньках или стоя на коленях”.

Правда, соперники и.о. премьера не объяснили, что они будут делать по-другому. Их послание оказалось субъективным и касалось исключительно отстранения от власти Пашиняна.

”Обвинения Пашиняна в предательстве и использование слова ”капитуляция” не находят отклика по двум причинам, - сказал глава Центра региональных исследований Ричард Гирагосян. - Во-первых, в обществе существует глубокое понимание того, что у Пашиняна не было другого выбора, кроме как принять предложенное Россией прекращение огня. Да, можно говорить об отсутствии ответственности со стороны Пашиняна, но критика оппозиции чрезмерна. Вторая причина, возможно, более важная: оппозиция так и не смогла объяснить, что они сделали бы по-другому. Никакой надежной альтернативы не предлагается”.

Все кандидаты, в том числе Пашинян и его партия "Гражданский договор", обещали вернуть контроль над регионами [Азербайджана] , которые были потеряны [освобождены азербайджанской армией] в прошлогодней войне. Хотя некоторые оппозиционные силы ранее намекали на необходимость возвращения территории военными средствами, в последнее время они изменили риторику, подчеркивая, что будут полагаться исключительно на политические и дипломатические инструменты.

”Есть возможность вернуть и Шуши [Шушу], и Гадрут [два главных города, освобожденные азербайджанскими ВС], но для этого нам нужны переговоры, которые нынешние власти не в состоянии вести”, - сказал Ванецян журналистам 9 мая.

В тот же день Гагик Царукян, глава партии ”Процветающая Армения”, которая также участвует в выборах и в настоящее время является крупнейшим оппозиционным блоком в парламенте, выразил надежду на повторную оккупацию Шуши.

По словам Гирагосяна, риторика о возобновлении войны ”смехотворна, она ни у кого не находит отклика - сейчас ни у кого нет желания воевать”. "Новый умеренный дискурс - результат первоначальной негативной реакции на более воинственную позицию риторику оппозиции о возвращении Шуши и тому подобное. С тех пор они провели работу над ошибками, детализировав свою позицию и сделав ее более приемлемой для общественности”.

Послание Пашиняна о Карабахе заключается в том, что он вернет утраченные [азербайджанские] территории дипломатическими средствами . Он думает, что Нагорный Карабах, управлявшийся сепаратистами, сможет получить международное признание. Эту надежду Гирагосян назвал ”абсурдной”.

Общей темой всех идущих на выборы стала необходимость укрепления отношений с Россией. ”Армения не может встать на ноги без поддержки Москвы, - сказал высокопоставленный член Республиканской партии Армен Ашотян. - Следовательно, только после смены власти мы можем заявить, что у Армении появились новые претензии, и Москва протянет руку помощи”.

”Практически все политические силы призывают к укреплению стратегического союза с Россией, даже Пашинян, несмотря на то, что он пришел к власти, обещая восстановить суверенитет Армении и обвиняя бывшие власти в том, что они слишком слабы в отношениях с РФ”, - сказал Погосян.

Мнение оппозиции о России не всегда согласовано: когда в этом месяце возникли проблемы с демаркацией границы между Азербайджаном и Арменией, Пашинян снова обратился к Организации Договора о коллективной безопасности, возглавляемому Россией военно-политическому блоку, за что подвергся нападкам со стороны деятелей оппозиции за свою неспособность самостоятельно разрешить кризис. ”Почему Россия должна все бросить и делать всю работу за вас? - спросил член альянса Кочаряна Вазген Сагателян во время дебатов 17 мая на общественном телевидении. - Мы можем рассчитывать на помощь России, но свою работу должны выполнять сами”.

К кампании против Пашиняна присоединился даже бывший наставник и.о. премьер-министра Левон Тер-Петросян, первый президент постсоветской Армении. Он своей относительно умеренной позицией по отношению к Азербайджану и был более склонен к компромиссу с Баку, чем сменившие его сторонники жесткой линии вроде Кочаряна. В ходе текущей предвыборной кампании Тер-Петросян хотел создать союз с Кочаряном и другим экс-президентом, Сержем Саргсяном. Альянс, по его словам, ”вероятно, единственный способ избежать новых бедствий”. Долг всех армян - осознать, что очередной срок Пашиняна в должности намного опаснее, чем даже возможные или предполагаемые угрозы, исходящие со стороны Азербайджана и Турции”, - сказал Тер-Петросян 25 марта.

Два других бывших президента отклонили его предложение, и теперь Тер-Петросян баллотируется в одиночку со своей партией Армянский национальный конгресс. "В случае победы Пашиняна или Кочаряна, - сказал он 16 мая, - мир не поймет, почему армянский народ избрал лидера, который привел страну к гибели”.