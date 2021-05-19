Главная » Новости

Одна из веток московского метро встала из-за пассажира на рельсах

Одна из веток московского метро встала из-за пассажира на рельсах

Пассажир упал на пути в московском метрополитене, такое сообщение опубликовано в телеграм-канале департамента транспорта российской столицы.

"Нет движения поездов на участке "Зябликово" - "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии (10) из-за человека на пути", - пояснили в ведомстве.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, ЧП случилось на станции "Шипиловская": из-за падения человека на рельсы было отключено напряжение контактного рельса.

Позже источник сообщил, что пассажирка упала на пути под прибывающий поезд, она погибла.

1080 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!