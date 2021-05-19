Одна из веток московского метро встала из-за пассажира на рельсах

Пассажир упал на пути в московском метрополитене, такое сообщение опубликовано в телеграм-канале департамента транспорта российской столицы.

"Нет движения поездов на участке "Зябликово" - "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии (10) из-за человека на пути", - пояснили в ведомстве.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, ЧП случилось на станции "Шипиловская": из-за падения человека на рельсы было отключено напряжение контактного рельса.

Позже источник сообщил, что пассажирка упала на пути под прибывающий поезд, она погибла.