Эрдоган отреагировал на перенос финала Лиги чемпионов из Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал политическим решением отмену проведения в Турции этапа "Формулы-1", а также финала Лиги чемпионов по футболу.

"Я считаю, что были приняты политические решения, что по УЕФА, что по "Формуле-1", - приводит слова главы государства ТАСС.

Напомним, что финальная игра клубного футбольного турнира была перенесена из Стамбула в Порту. Как сообщили в УЕФА, решение было принято из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Турции.