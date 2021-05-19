Госдепартамент отреагировал на сообщения о введении и отмене санкций против Nord Stream 2 AG

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер прокомментировала сообщения СМИ о том, что санкции против компании-оператора газопровода "Северный поток-2" не будут иметь силы.

"Администрация США привержена использовать все имеющиеся инструменты для гарантирования того, что газопровод "Северный поток-2" не будет завершен", - цитирует ее ТАСС.

Ранее Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что санкции в отношении Nord Stream 2 AG все же будут введены, но администрация президента Джо Байдена сразу же приостановит их.