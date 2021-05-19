На фестивале кино в Цюрихе покажут шесть иранских фильмов

На седьмом фестивале иранского кино в швейцарском Цюрихе покажут шесть классических иранских картин.

В рамках фестиваля будут представлены следующие фильмы: "Корова" (режиссер Дариюш Мехрджуи), "Капитан Хоршид" (режиссера Насер Тагваи), "Мать" (режиссер Али Хатами), "Крупный план" (режиссер Аббас Киаростами), "Голубой платок" (режиссер Рахшан Баниэтемад), "Отец" (режиссер Маджид Маджиди).

В общей сложности на фестивале будут показаны картины 15 режиссеров.

Фестиваль иранского кино пройдет в Цюрихе с 26 мая по 3 июня. В рамках фестиваля будут показаны картины 15 режиссеров, сообщает Tehrantimes.com.