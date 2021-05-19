МИД Турции: Анкара считает членство в ЕС своей стратегической целью

Анкара отвергла отчет Европарламента по Турции и сообщила, что продолжит считать членство в ЕС своей стратегической целью, сообщает Министерство иностранных дел Турции.

В заявлении ведомства подчеркивается, что отчет Европарламента, "принятый в период, когда принимаются усилия по возрождению отношений между Турцией и ЕС на основе перспективы членства Турции в ЕС, является неприемлемым". "Мы отвергаем этот предвзятый текст, который не только содержит ложные утверждения касательно прав человека, демократии, верховенства закона, нашей государственной системы и политических партий, но также рассматривает эффективную внешнюю политику Турции в качестве угрозы", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что Турция считает членство в Евросоюзе своей стратегической целью, которое будет выгодным для Европы. Анкара надеется, что Европарламент приложит усилия для улучшения отношений с Турцией и поспособствует процессу интеграции в ЕС.